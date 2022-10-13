Кандидат в президенты Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка

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Кандидат в президенты Казахстана Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

В четверг, 13 октября, в ЦИК состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Бакыта Жанабаева.

Лингвистический экзамен был проведён в три этапа: письменное задание, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

Темой письменного задания кандидата была "Экология – бүгіннің басты мәселесі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Кандидат использовал всё предоставленное ему для написания работы время. Во втором задании он прочитал отрывок из сборника Міржақыпа Дулатова "Оян, қазақ!". Третьим заданием было выступление на тему "Бабалар аманаты".

"Лингвистическая комиссия большинством голосов, с учётом одного воздержавшегося, приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Жанабаев Бакыт Маратович владеет государственным языком", - сообщили в ЦИК.

Ранее экзамены на знание казахского языка сдали Мейрам Кажикен, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден, Жуматай Алиев.