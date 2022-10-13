Лента новостей
- Изменятся ли цены на аренду квартир в Казахстане после выборов президента, рассказал гость проекта "2022" 20:14 101
- Украина, продовольственная безопасность и волонтёры: о чём говорили президенты на саммите СВМДА в Астане 19:44 124
- Что привезут фермеры из Павлодарской области на ярмарку в столицу 19:11 207
- Следующий саммит СВМДА пройдет в 2026 году 18:49 169
- Бенефис внешнеполитической деятельности Казахстана - эксперты о событиях в Астане 18:33 231
- Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям законов соответствует - ЦИК 18:23 174
- Товарооборот между Казахстаном и Россией составил почти 16 миллиардов долларов 18:14 207
- Президент Азербайджана поздравил Токаева с хорошими результатами саммита СМДВА 18:10 197
- "Знал только о Борате": Французский фотограф открывает Казахстан для себя и западного мира 17:51 356
- Зимний туризм намерены продвигать в Баянауле 17:38 267
- Астанинское заявление о трансформации СВМДА стало итогом саммита 17:05 411
- Казахстанка взяла "золото" на чемпионате Азии по лёгкой атлетике 16:33 425
- Курс на 20 миллионов: население Казахстана выросло ещё на 160 тысяч человек 16:23 452
- Токаев встретился с Лукашенко в Астане 16:05 293
- Цены на сахар в Казахстане зафиксируют на год 15:50 380
- Кандидат в президенты Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка 15:35 293
- Токаев провёл встречу с президентом Палестины 15:16 253
- Во внешней политике Казахстан всегда предпочитал гибкость — политолог 15:08 310
- Свидетельство о рождении ребенка - теперь в приложении Kaspi.kz 14:55 337
- На одной волне: казахстанские педагоги учатся вести уроки в TikTok 14:53 283
- Пакистан - один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии - Токаев 14:48 280
- "Большой ажиотаж": фото-победитель конкурса BBC потребовало нескольких недель съемок 14:35 383
- Казахстан продолжит председательствовать в СВМДА до 2024 года 12:55 391
- Путин предложил активно использовать нацвалюты во взаимных расчётах СВМДА 12:49 776
- "Нет победителей в войне" — Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине 12:32 2143
- ЦИК не зарегистрировал Фатиму Бизакову в качестве кандидата в президенты Казахстана 12:06 344
- ЦИК отказал в регистрации Талгату Ергалиеву кандидатом в президенты РК 12:02 413
- Центризбирком отказал Хайрулле Габжалилову в регистрации кандидатом в президенты Казахстана 11:55 421
- Сенатор Куришбаев досрочно сложил полномочия 11:20 1276
- "В центре наших усилий всегда должны находиться люди" — Токаев 10:47 540
- "Климатический кризис может привести к военным конфликтам" — Токаев 10:41 354
- "Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью" — Токаев 10:36 834
- Президент Казахстана призвал направить усилия на формирование новой повестки мира 10:30 457
- Нидерланды планируют инвестировать в Казахстан 400 миллиардов долларов 10:29 512
- В Астане начался VI саммит СВМДА 10:24 378
- Двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются — Ван Цишань 10:10 324
- Владимир Путин прилетел в Астану для участия в трёх саммитах 10:05 885
- Вице-президент Вьетнама пригласила Токаева посетить страну 09:44 444
- Сбывали фальшивые доллары высокого качества: в Кызылорде осудили фальшивомонетчиков из трёх стран 09:30 285
- Прямой рейс из Казахстана во Вьетнам запустят уже 25 октября 09:23 521
- Насыщенная международная повестка: как пройдет VI саммит СВМДА в Астане 09:14 563
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти 08:43 390
- В уральской колонии произошёл пожар 08:28 296
- В аэропорту Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске 07:46 1409
- Казахстанских сотовых операторов оштрафовали за плохой интернет и связь 07:29 755
- Майнеров в Казахстане обяжут продавать до 75 процентов цифровых активов на местных криптобиржах 06:38 563
- О новых схемах телефонного мошенничества предупредил Нацбанк Казахстана 05:44 2450
- Велосипедист за 50 дней доехал из Уральска в Алматы 04:45 792
- В Таразе вынесли приговор по делу о призыве участвовать в беспорядках 03:27 600
- Хакеры взломали сайт Митрополичьего округа в Казахстане 02:33 371
- "Вы умерли, как вы пришли?": актюбинца по ошибке внесли в список умерших 01:41 12311
- Ученик "заминировал" свою школу в Атырау 00:24 433
- Президент Ирана прибыл в Астану 12.10.2022 410
- Массовое отравление в Кентау: заведено уголовное дело 12.10.2022 571
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан 12.10.2022 423
- Чтобы сохранить целостность государства, у руля должны стоять дипломаты - депутат 12.10.2022 481
- Мы видим огромный потенциал у казахстанского рынка – Катар намерен вложить миллионы долларов в Казахстан 12.10.2022 558
- В столице впервые состоялся аукцион семени быков 12.10.2022 648
- Крупнейшая выставка растениеводства и животноводства проходит в Астане 12.10.2022 492
- Жуматай Алиев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана - ЦИК 12.10.2022 518
- Заместитель председателя КНР прибыл в Астану 12.10.2022 712
- Токаев подписал закон о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном 12.10.2022 390
- Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Астане 12.10.2022 763
- Проект по бесплатной поддержке родителей запустили молодые мамы из Алматы 12.10.2022 1351
- Пусть наше единство и сотрудничество будет вечным - Эрдоган о Казахстане 12.10.2022 405
- Салтанат Турсынбековой ЦИК выдала подписные листы 12.10.2022 406
- ЦИК приостановила рассмотрение документов Нуржана Альтаева 12.10.2022 507
- Президенты Казахстана и Турции сыграли в теннис 12.10.2022 765
- Жильцов 18 домов расселят в Астане 12.10.2022 558
- Алихан Смаилов встретил в аэропорту президента Узбекистана 12.10.2022 381
- В Астану прилетел президент Кыргызстана 12.10.2022 461
- Президента Турции наградили орденом в Казахстане 12.10.2022 448
- Ильхам Алиев прибыл в Казахстан 12.10.2022 583
- Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана - Токаев 12.10.2022 412
- Самолёты не летают, поезда не ходят – депутат о развитии туризма в Казахстане 12.10.2022 410
- Кандидата Жуматая Алиева проверили на знание казахского языка 12.10.2022 421
- Президент Турции пожелал удачи Токаеву на выборах 12.10.2022 465
- Казахстанским производителям сахара дадут больше "дешёвых" денег 12.10.2022 518
- Боранбаев передал имущество акимату: В "Кайрате" прокомментировали сообщения 12.10.2022 968
- Внеплановые проверки начаты по факту загрязнения воды в Каспийском море 12.10.2022 412
Кандидат в президенты Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка
Кандидат в президенты Казахстана Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание казахского языка в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.
В четверг, 13 октября, в ЦИК состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Бакыта Жанабаева.
Лингвистический экзамен был проведён в три этапа: письменное задание, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.
Темой письменного задания кандидата была "Экология – бүгіннің басты мәселесі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Кандидат использовал всё предоставленное ему для написания работы время. Во втором задании он прочитал отрывок из сборника Міржақыпа Дулатова "Оян, қазақ!". Третьим заданием было выступление на тему "Бабалар аманаты".
"Лингвистическая комиссия большинством голосов, с учётом одного воздержавшегося, приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Жанабаев Бакыт Маратович владеет государственным языком", - сообщили в ЦИК.
Ранее экзамены на знание казахского языка сдали Мейрам Кажикен, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден, Жуматай Алиев.
-
Hype news
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 621
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 29353
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1389
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2545
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 7736
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 6844
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 3958
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 296475
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 4364
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 3759
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 20849
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 4232
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 4041
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 11016
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 6642
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 6229
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 8042
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 24448
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 6150
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 9822
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 17385
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 7686
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 8449
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 5228
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 24126
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 5288
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 344528
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 33471
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 5993
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 6684
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 12577
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 5869
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 45624
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 10883
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 8793
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 8064
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 7089
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 7509
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 9123
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 6608
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 7461
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 6851
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 24132
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 6687
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 7188
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 6584
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 28298
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 185892
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 13558
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 17726
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 8618
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 8992
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 17676
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5679
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11600
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5597
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8363
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30389
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12858
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6269
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10201
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6418
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23522
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8413
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9153
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7596
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12933
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8348
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7281
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7348
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11068
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7514
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7040
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9634
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 7338
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 15287
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6998
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 7234
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 7089
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9626
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11227
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9599
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9580
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9993
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9255
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13565
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10210
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12123
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13063
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12851
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10507
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10834
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 26674
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11755
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14048
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10877
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12203
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12857
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14032
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12247
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14204
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13728
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14911
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14864
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31401
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15309
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16202
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15980
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16653
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16769
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25367
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16235
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23527
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34217
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18016
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23196
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22525
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24569
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20604
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21947
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20159
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20094
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19937
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35624
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22028
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20259
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24958
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24302
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24602
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23888
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23999
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26120
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26651
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25333
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24906
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25605
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26630
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24470
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27537
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25357
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25983
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26970
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28626
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27654
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26785
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30429
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26448
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29347
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26997
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57810
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28552
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27615
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29297
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27249
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27617
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27619
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27322
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29862
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28322
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30449