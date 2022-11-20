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Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах Сегодня, 11:39
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Сегодня, 11:39
119

Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах

Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов "Аманат" стал последним из кандидатов в президенты, кто проголосовал сегодня на выборах, передает BaigeNews.kz. Он пришел на избирательный участок № 115 в Астане. 

На данный момент все шесть претендентов на высший пост в Казахстане сделали свой выбор - проголосовали на своих участках.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#выборы президента #Мейрам Кажыкен
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
119
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