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Кандидат в президенты Ауесбаев соответствует требованиям - ЦИК Сегодня, 16:41
343

Кандидат в президенты Ауесбаев соответствует требованиям - ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии постановили, что кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев соответствует предъявляемым к нему требованиям, передаёт BaigeNews.kz.

В заседании ЦИК приняли участие представители Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия", выдвинувшего Ауесбаева кандидатом в президеты.

После предоставления всех необходимых документов подписан протокол о соответствии кандидата в президенты РК Ауесбаева требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным Законом РК "О выборах".

Постановление принято единогласно.

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#выборы #кандидат #ЦИК
Журналист
Сегодня, 16:41
343
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