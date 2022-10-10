Кандидат в президенты Ауесбаев соответствует требованиям - ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии постановили, что кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев соответствует предъявляемым к нему требованиям, передаёт BaigeNews.kz.

В заседании ЦИК приняли участие представители Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия", выдвинувшего Ауесбаева кандидатом в президеты.

После предоставления всех необходимых документов подписан протокол о соответствии кандидата в президенты РК Ауесбаева требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным Законом РК "О выборах".

Постановление принято единогласно.