Кандидат от оппозиции примет участие в президентских выборах в Казахстане

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Им стал представитель ОСДП Нурлан Ауесбаев.

ЦИК зарегистрировала кандидата в президенты от оппозиции Нурлана Ауесбаева, передаёт BaigeNews.kz. Его выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана.

"7 октября в Центральную избирательную комиссию от РОО ОСДП представлены документы о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Нурлана Ауесбаева. 10 октября ЦИК приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева", - сообщила член ЦИК Сабила Мустафина.

Для регистрации кандидата в Центризбирком в числе документов предоставлены:

справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах;

медицинское заключение об отсутствии у кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева заболеваний, препятствующих его регистрации;

протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы Республики о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева.

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"Согласно данным протоколов доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Ауесбаева собраны подписи 120 908 граждан в 15 регионах Казахстана. В результате проверки установлена достоверность всех подписей, то есть необходимое количество, не менее одного процента от общего числа избирателей. (...) Все документы, необходимые для регистрации Нурлана Ауесбаевам кандидатом в президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям", - сообщила докладчица.

Постановлением ЦИК РК Нурлан Ауесбаев зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября 2022 года.