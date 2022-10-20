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  • Кандидат от оппозиции примет участие в президентских выборах в Казахстане
BaigeNews.kz Сегодня, 18:19
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Фото: BaigeNews.kz

Кандидат от оппозиции примет участие в президентских выборах в Казахстане

Им стал представитель ОСДП Нурлан Ауесбаев.

ЦИК зарегистрировала кандидата в президенты от оппозиции Нурлана Ауесбаева, передаёт BaigeNews.kz. Его выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана.

"7 октября в Центральную избирательную комиссию от РОО ОСДП представлены документы о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Нурлана Ауесбаева. 10 октября ЦИК приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева", - сообщила член ЦИК Сабила Мустафина.

Для регистрации кандидата в Центризбирком в числе документов предоставлены: 

  • справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах; 
  • медицинское заключение об отсутствии у кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева заболеваний, препятствующих его регистрации; 
  • протоколы территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы Республики о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева.

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"Согласно данным протоколов доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Ауесбаева собраны подписи 120 908 граждан в 15 регионах Казахстана. В результате проверки установлена достоверность всех подписей, то есть необходимое количество, не менее одного процента от общего числа избирателей. (...) Все документы, необходимые для регистрации Нурлана Ауесбаевам кандидатом в президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию и полностью соответствуют предъявляемым к ним требованиям", - сообщила докладчица.

Постановлением ЦИК РК Нурлан Ауесбаев зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября 2022 года. 

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#выборы президента #выборы #ЦИК
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 18:19
196
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