Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям законов соответствует - ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров сообщил BaigeNews.kz, что на заседании ЦИК был рассмотрен один вопрос - соответствия кандидата в президенты конституционному закону "О выборах в РК" Бакыта Жанабаева.

Член ЦИК РК Сабила Мустафина доложила:

"Бакыт Жанабаев выдвинут от ОО "Казахстанская лига любителей футбола" 11 октября в соответствии с требованиями для регистрации в качестве кандидата были предоставлены документы.

В отношении кандидата Бакыта Жанабаева ЦИК в соответствии с требованиями ст. 59 конституционного закона "О выборах" направила запросы в МВД, комитет по правовой статистике Генпрокураты, Агентство госслужбы РК и Минюст. Согласно предоставленным МВД сведениям, он является гражданином РК по рождению, проживает в Казахстане последние 46 лет. Согласно заключению лингвистической комиссии от 13 октября 2022 года свободно владеет госязыком. Высшее образование имеет. По сведениям Агентства госслужбы имеет опыт работы на госслужбе – 21 год. Согласно данным Минюста общественная организация, выдвинувшая кандидата, документ о регистрации имеет. Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям казахстанских законов соответствует".