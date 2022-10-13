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Kazinform.kz Сегодня, 18:23
186
Фото: Kazinform.kz

Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям законов соответствует - ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров сообщил BaigeNews.kz, что на заседании ЦИК был рассмотрен один вопрос - соответствия кандидата в президенты конституционному закону "О выборах в РК" Бакыта Жанабаева.

Член ЦИК РК Сабила Мустафина доложила:

"Бакыт Жанабаев выдвинут от ОО "Казахстанская лига любителей футбола" 11 октября в соответствии с требованиями для регистрации в качестве кандидата были предоставлены документы.

В отношении кандидата Бакыта Жанабаева ЦИК в соответствии с требованиями ст. 59 конституционного закона "О выборах" направила запросы в МВД, комитет по правовой статистике Генпрокураты, Агентство госслужбы РК и Минюст. Согласно предоставленным МВД сведениям, он является гражданином РК по рождению, проживает в Казахстане последние 46 лет. Согласно заключению лингвистической комиссии от 13 октября 2022 года свободно владеет госязыком. Высшее образование имеет. По сведениям Агентства госслужбы имеет опыт работы на госслужбе – 21 год. Согласно данным Минюста общественная организация, выдвинувшая кандидата, документ о регистрации имеет. Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям казахстанских законов соответствует".

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#выборы президента
Журналист
Сегодня, 18:23
186
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