Кандасам, развивающим бизнес в Казахстане, будет проще получить гражданство

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Миграционная политика укрепляет возможности для кандасов не только вернуться на родину, но и развивать свой бизнес.

Казахстан даёт возможность этническим казахам-бизнесменам и профессионалам высокого уровня вернуться на родину и получить гражданство в упрощенном виде, передает BaigeNews.kz

"В этих целях будет введена карта "Атамекен", которая будет выдаваться этническим казахам, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане", — сказала министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова во время выступления в мажилисе.

Казахстанцы, которые захотят развивать свой бизнес, будут иметь возможность оформлять льготные визы до 10 лет, работая и живя в Казахстане.

Демографическая политика заметно меняется в эти годы.Только в 2022 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 637 этнических казахов. Всего за 30 лет независимости Казахстана вернулись 1,1 миллиона этнических казахов.

Из переехавших к Казахстан кандасов в 2022 году число трудоспособных составляет 59,6%. Пенсионеры - 13,7%.