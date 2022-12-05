open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Кандасам, развивающим бизнес в Казахстане, будет проще получить гражданство
kzkazan.ru Сегодня, 12:29
185
Сегодня, 12:29
185
Фото: kzkazan.ru

Кандасам, развивающим бизнес в Казахстане, будет проще получить гражданство

Миграционная политика укрепляет возможности для кандасов не только вернуться на родину, но и развивать свой бизнес.

Казахстан даёт возможность этническим казахам-бизнесменам и профессионалам высокого уровня вернуться на родину и получить гражданство в упрощенном виде, передает BaigeNews.kz

"В этих целях будет введена карта "Атамекен", которая будет выдаваться этническим казахам, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане", — сказала министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова во время выступления в мажилисе.

Казахстанцы, которые захотят развивать свой бизнес, будут иметь возможность оформлять льготные визы до 10 лет, работая и живя в Казахстане. 

Демографическая политика заметно меняется в эти годы.Только в 2022 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 637 этнических казахов. Всего за 30 лет независимости Казахстана вернулись 1,1 миллиона этнических казахов.

Из переехавших к Казахстан кандасов в 2022 году число трудоспособных составляет 59,6%. Пенсионеры - 13,7%. 

“Из вернувшихся, по уровню образования 16% кандасов имеют высшее, 39% — среднее специальное, 43,1% — общее среднее и 1,9% — не имеют его”, —  сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#кандасы #миграция
Инкар Демесинова Журналист
Сегодня, 12:29
185
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх