В Шымкенте прокуратура города успешно отстояла правовые интересы гражданина, получившего статус "кандаса", что привело к отмене незаконного судебного решения и прекращению дела, передаёт BaigeNews.kz.

Все началось с того, что житель Шымкента, обладающий статусом "кандаса", был оштрафован на 92 300 тенге за трудовую деятельность без разрешения местного исполнительного органа. Суд первой инстанции признал его виновным в нарушении миграционного законодательства по части 5 статьи 517 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Однако в соответствии с законодательством Казахстана, лица, получившие статус "кандаса", не обязаны получать разрешение на трудовую деятельность от местных властей. Это стало основным аргументом прокуратуры Туранского района при подаче апелляции, в которой оспаривалось решение суда.

3 февраля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Шымкента приняла сторону прокурора, отменив решение первой инстанции. В итоге штраф был отменён, а дело прекращено.