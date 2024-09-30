Канатные дороги закрыли на Шымбулаке

На Шымбулаке в Алматы проводят осеннюю профилактику канатных дорог. Сегодня отключили две из них. С 21 октября подняться на курорт можно будет только на эко-транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе объекта сообщили, что с 30 сентября по 3 ноября включительно будут закрыты дороги "Комби-1" и "Комби-2".

"С 21 октября по 3 ноября включительно закроют канатные дороги "Медеу-Шымбулак" и "ККД-4". Подняться на Шымбулак после 21 октября будет возможно только на эко-автобусах, такси или электрокарах. Автодорога "Медеу-Шымбулак" закрыта с понедельника по воскресенье с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Соответственно проехать на авто можно до 9:00, в обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 и после 18:00. Пеший проход для туристов без ограничений", - говорится в сообщении.

На автодороге Медеу-Шымбулак ведётся ремонт.