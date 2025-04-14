Канатные дороги, ведущие на горнолыжный курорт "Шымбулак" в Алматы, закроют на техобслуживание, передаёт BaigeNews.kz.

В администрации уточнили, что до 11 мая все канатные дороги продолжат работать в обычном режиме. С 12 по 31 мая подъёмы и спуски будут уже недоступны из-за плановых работ по обслуживанию оборудования.

Возобновление работы канатных дорог планируется с 1 июня.

Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором бездомный пёс на "Шымбулаке" завывал под гимн Казахстана.