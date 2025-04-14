  • 14 Апреля, 18:16
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Канатные дороги закроют на Шымбулаке

Курорт будут готовить к летнему сезону.

Сегодня, 17:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:21
Сегодня, 17:21
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Фото: pxhere.com

Канатные дороги, ведущие на горнолыжный курорт "Шымбулак" в Алматы, закроют на техобслуживание, передаёт BaigeNews.kz.

В администрации уточнили, что до 11 мая все канатные дороги продолжат работать в обычном режиме. С 12 по 31 мая подъёмы и спуски будут уже недоступны из-за плановых работ по обслуживанию оборудования.

Возобновление работы канатных дорог планируется с 1 июня.

Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором бездомный пёс на "Шымбулаке" завывал под гимн Казахстана.

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