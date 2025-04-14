Канатные дороги закроют на Шымбулаке
Курорт будут готовить к летнему сезону.
Сегодня, 17:21
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Сегодня, 17:21Сегодня, 17:21
100Фото: pxhere.com
Канатные дороги, ведущие на горнолыжный курорт "Шымбулак" в Алматы, закроют на техобслуживание, передаёт BaigeNews.kz.
В администрации уточнили, что до 11 мая все канатные дороги продолжат работать в обычном режиме. С 12 по 31 мая подъёмы и спуски будут уже недоступны из-за плановых работ по обслуживанию оборудования.
Возобновление работы канатных дорог планируется с 1 июня.
Ранее в Сети набрало популярность видео, на котором бездомный пёс на "Шымбулаке" завывал под гимн Казахстана.
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