Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков провёл встречу с руководством ТОО "Universal Ropeways", на ней представлена концепция строительства канатной дороги в мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz.

"Проект является важным шагом на пути к созданию современной и устойчивой транспортной системы в городе. Инициатива реализуется в рамках поручений, данных Главой государства во время недавнего рабочего визита в Шымкент", - отметили в акимате.

На встрече обсуждались предварительные маршруты канатной дороги, возможные технологические решения, этапы проектирования и строительства. Планируется поэтапно соединить с помощью воздушного транспорта проспекты Республика, Тауке хана, Конаева, Байдибек би, Абылай хана, территорию Цитадели, а также микрорайоны "Туран" и "Шымкент Сити".