Канатную дорогу собираются строить в Шымкенте
Это будет один из видов общественного транспорта.
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Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков провёл встречу с руководством ТОО "Universal Ropeways", на ней представлена концепция строительства канатной дороги в мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz.
"Проект является важным шагом на пути к созданию современной и устойчивой транспортной системы в городе. Инициатива реализуется в рамках поручений, данных Главой государства во время недавнего рабочего визита в Шымкент", - отметили в акимате.
На встрече обсуждались предварительные маршруты канатной дороги, возможные технологические решения, этапы проектирования и строительства. Планируется поэтапно соединить с помощью воздушного транспорта проспекты Республика, Тауке хана, Конаева, Байдибек би, Абылай хана, территорию Цитадели, а также микрорайоны "Туран" и "Шымкент Сити".
"С вводом в эксплуатацию канатной дороги передвижение горожан станет удобнее, а нагрузка на транспортную систему в густозастроенных и загруженных районах снизится. Кроме того, этот объект может стать привлекательным для туристов", - говорится в сообщении.
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