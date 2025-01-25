На внеочередном общем собрании Объединения Юридических Лиц "QAZAQSTAN RUGBY" единогласным решением новым президентом Федерации был избран Канат Шарлапаев, действующий министр промышленности и строительства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Под руководством Каната Шарлапаева Федерация регби намерена сосредоточиться на: расширении доступности детских и молодежных секций по всей стране; поддержке женских команд, которые уже достигли значительных успехов на мировой арене; строительстве и модернизации специализированной инфраструктуры; активной популяризации регби через социальные сети, медийные проекты и масштабные спортивные мероприятия. Особое внимание будет уделено развитию юношеского регби и вовлечению молодежи в спорт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что регби в Казахстане продолжает развиваться, особенно заметны успехи женской сборной, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге и неоднократно побеждала на престижных международных турнирах. При этом мужская сборная и молодежные команды также активно заявляют о себе на международной арене.