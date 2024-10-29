Канат Шарлапаев пообещал пересесть на автомобиль казахстанской сборки

Пересесть на автомобиль отечественной сборки пообещал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает BaigeNews.kz.

Нынешний автомобиль главе ведомства предоставлен централизованным госорганом. Сейчас Канат Шарлапаев передвигается на автомобиле Kia. Отвечая на вопросы журналистов, министр заявил, что не знает, какой сборки автомобиль.

"Эти машины предоставляются нам без нашего выбора. Даже если это не казахстанская сборка или наша сборка, здесь вопрос больше того, что если бы чиновники выбирали, на чем они ездят. У нас в министерстве нет на балансе машин. Надо пересесть на автомобиль отечественной сборки. Давайте я просто попрошу, чтобы мне поменяли машину. Одно время я ездил на Elantra казахстанской сборки, а после смены работы, ну, что дали, на том и ездил, вопрос не поднимал. Сейчас опять пересяду на казахстанскую машину. Не вижу в этом абсолютно никакой проблемы", - рассказал Канат Шарлапаев.

Ранее министр рассказал о борьбе с "серым" импортом товаров, а также поделился, почему не покупает казахстанскую технику.