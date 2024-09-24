На критику Строительного кодекса ответил Канат Шарлапаев

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев высказался о депутатском запросе депутата Бакытжана Базарбека, который был адресован премьер-министру Олжасу Бектенову, передает BaigeNews.kz.

"У нас есть заключение Минфина, которое надлежащим образом опротестовано. Возражение будут направлено в Министерство финансов. Сейчас идет окончательное разбирательство. Второй момент – депутаты имеют право на собственное мнение. То, что они говорят, проверяют. У нас есть аудит Высшей аудиторской палаты, исследования. Этот отчет, датируемый 26 июля 20204 года, не показал технарушений, о которых до окончания официального расследования, заявил уважаемый Базарбек", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Он также добавил, что официально расследование не завершено, и госоорган имеет право опротестовать это решение.

Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о хищении 291 миллиона тенге, выделенных для разработки проекта Строительного кодекса. В запросе, адресованном премьер-министру Олжасу Бектенову, мажилисмен потребовал наказать виновных.