Канат Нуров заявил о произволе госорганов в отношении предпринимательства

Уполномоченный по правам предпринимателей Казахстана Канат Нуров выступил на Х Евразийском антимонопольном форуме в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Прежде всего, я хотел начать с понимания положения УЗПП. Несмотря на то, что по Закону деятельность бизнес-омбудсмена обеспечивается НПП, это отдельный институт. Я, как омбудсмен, должен быть эффективным медиационным мостом между государственными органами и предпринимательством. Антимонопольная политика, антимонопольное законодательство ― это очень важные темы, которые необходимо не только обсуждать, но анализировать и разрабатывать. Поэтому я, как бизнес-омбудсмен, должен поддерживать во всех смыслах как сегодняшний Форум, так и любые площадки на данную тему, какими бы они ни были. Несмотря на то, что НПП тоже собирается проводить в будущем большой форум на данную тему, но уже с широким представительством регуляторов и экспертного сообщества, публикация результатов сегодняшнего Форума, если не будет отредактирована под организаторов, может быть использована для всех дальнейших think tank-ов и обсуждения этой важной темы", ― сказал он.

Нуров отметил, что есть огромное количество специфических черт в той или иной экономике и просто применять те или иные теоретические построения было бы опасно.

"В частности, к примеру, как люди понимают антимонополизацию? Все выступают против любого доминирующего положения на рынке. Хотя, каким-бы ни было доминирующее положение на рынке, должны быть какие-то действия, связанные со злонамеренным использованием этого положения. А просто бороться с доминирующим положением не совсем разумно. Потому что любой предприниматель, естественно, стремится к тому, чтобы доминировать на рынке и это основа инвестиций и инноваций. То есть, я хотел бы, чтоб четко различали те, кто занимается антимонополизацией экономики, что есть разные монополии. И понимали, что монополия монополии рознь. Есть просто экономические монополии и стремление к ним как к доминирующему положению. Если мы не можем поддерживать их, то, по крайней мере, мы не должны никак этому препятствовать. И в этом смысле, каждый предприниматель, даже в маркетинге, пытается сделать уникальным свое торговое предложение, чтобы как можно меньше было конкурентов на рынке и в этом смысле злоупотребление доминирующим положением и стремление к нему это разные вещи. К примеру, естественные монополии – они неизбежны и их надо регулировать по тарифу. Но при этом желательно освободить их от контроля рентабельности, чтобы они использовали возникающую прибыль для модернизации сетей, выплаты бонусов и многого чего еще, чтобы они были заинтересованы в своей эффективности", ― продолжил уполномоченный по правам предпринимателей Казахстана.

Он также упомянул так называемые политические монополии.

"Это когда решением государственного органа, Правительства какие–либо сферы, отрасли становятся ограниченными в плане торговли. А, я считаю, торговать имеют право все. Вот эта борьба с ними и есть действительно демонополизация экономики. А не когда мы просто пытаемся разукрупнить какой-нибудь бизнес, даеще в неизвестных и специфических условиях. Например, Казахстан, вы знаете, находится в ЕАЭС, поэтому естественно, любой казахстанской компании приходится конкурировать с большими компаниями Российской Федерации. И это глубокая, жестокая реальность - когда мы пытаемся разукрупнить какой-то бизнес, то, по сути дела, ослабляем позиции отечественного товаропроизводителя", ― добавил Нуров.

Он сказал, что "одной из важнейших проблем является произвол госорганов в отношении предпринимательства, в том числе и в плане антимонопольной политики".

"К примеру, есть АППК. Все знают насколько это хорошее нововведение – административная юстиция и что многие адмсуды обоснованно принимают решения в пользу предпринимателей. Естественно, что делают госорганы? Они хотят избежать подпадания под АППК, чтобы просто сразу попасть напрямую под влияние другого публичного права, например, КоАП. Я считаю, что антимонопольный орган, как и все остальные госорганы, должен приветствовать любое соответствие законодательства развитию и защите конкуренции. Кого защищает антимонопольный орган? Кого он развивает и поддерживает? Предпринимательство или потребителей? Это очень важные и спорные вопросы. Но, мне кажется, если политика правильная, то она за развитие и защиту конкуренции, то есть, связана и с поддержкой потребителей, и с поддержкой предпринимателей. И мне бы не хотелось, чтобы антимонопольная политика, по крайне мере в РК, шла в сторону того, чтобы ужесточать и ухудшать состояние предпринимательства, а, наоборот, шла бы на защиту класса частных собственников капитала и системы частной инициативы", ― подчеркнул спикер.

Он отметил, что хотел бы, чтобы развитие шло именно в этом направлении. Любая защита и развитие конкуренции, по его словам, должны быть связаны действительно с этим.

"Я приветствую Антимонопольный орган (АЗРК) в той части, что он первый, кто выступает за либерализацию экономики. Указ Президента "О мерах по либерализации экономики" играет важную роль и сделал важный толчок в дальнейшем развитии нашей экономики. Однако, некоторые вопросы не доведены до конца. К примеру, почему мы не можем напрямую запретить конкуренцию государства, гос- и квазигоспредприятий с частным бизнесом? Например, есть конкретные пункты в законодательстве о том, что если не хватает конкуренции на рынке, то государство имеет право заходить в частные сектора экономики. Но, я считаю, надо искать другие пути – поддерживать частный бизнес, который хочет зайти туда. Иначе будут снова создаваться политические монополии. Частный бизнес всегда проиграет квазигосбизнесу и госбизнесу по адмресурсу, потому что за ними стоит государство. А в наших специфических правовых условиях, это однозначно проигрыш для частного бизнеса и экономики", ― сказал Канат Нуров.

Он говорит, что нельзя рядом строить еще один завод за счет квазигоссредств, если уже его строит частный бизнес. В этом направлении, заявил Нуров, есть много других вопросов, которые нуждаются в разработке, анализе и продвижении на законодательном уровне.