Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провёл заседание Проектного офиса по реализации мероприятий в рамках Дорожной карты по итогам I квартала 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

Канат Бозумбаев проверил ход исполнения нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунальных секторов", сообщает пресс-служба правительства РК.

На сегодня законодательные поправки, направленные на реализацию нацпроекта, находятся на рассмотрении мажилиса парламента. Участники заседания отчитались о нормотворческой деятельности и разработке подзаконных актов, в том числе проекта правил субсидирования части ставок вознаграждения по займам субъектов естественных монополий (СЕМ).

Также за прошлый квартал был разработан регламент финансового оператора в лице нацхолдинга "Байтерек", проведен анализ снижения износа сетей в разрезе сфер и регионов. Определен перечень пилотных СЕМ в регионах для участия в нацпроекте с этого года: 18 в сфере электроснабжения, 19 в сфере теплоснабжения, 24 по водоснабжению и 26 – водоотведению.

Обсуждены механизмы отбора подрядчика через ЕРС-контракт, нормы при закупках работ и услуг. Разрабатывается единая электронная платформа, где будут проводиться конкурсные процедуры. Кроме этого, нацпроект включает 19 проектов госфонда "Самрук-Казына".

По итогам заседания Канат Бозумбаев потребовал от ряда ведомств сократить бюрократические процедуры и поручил ускорить исполнение поручений для запуска пилотных проектов летом этого года.