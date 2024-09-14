Канат Бозумбаев поручил ускорить строительство 99 домов в Акмолинской области

Канат Бозумбаев посетил с рабочим визитом Акмолинскую область. Вместе с главой региона Маратом Ахметжановым вице-премьер ознакомился с ходом строительства домов в селах Журавлевка, Иванковка и Вознесенка Буландынского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На сегодняшний день в селе Журавлевка строятся 42 дома, в селе Иванковка - одноэтажные дома на 41 квартиру и 16 домов в селе Вознесенка.

К каждому частному дому прилагается земельный участок площадью 10 соток. Ко всем новым домам подведены все коммуникации. В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Жилье строится за счет средств фонда "Казакстан халкына".

Канат Бозумбаев поручил акимату ускорить строительство оставшихся 99 домов и привлечь дополнительную рабочую силу.

Кроме этого, вице-премьер поручил в кратчайшие сроки решить вопросы централизованного водоснабжения и недостаточной электрической мощности оборудования для новых домов. Соответствующие поручения были даны акимату и региональной энергокомпании.