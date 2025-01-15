В январе сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области, при координации прокуратуры, в ходе реализации полученной оперативной информации выявлен и ликвидирован канал сбыта наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована поэтапная схема реализации марихуаны в городе Актау – до десятков килограмм.

Обысковые мероприятия проводились в различных частях города, в квартирах и нежилых помещениях. Общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг.

Арестовано четверо жителей указанного города и один уроженец южного региона страны.

"Аналогичным методом проведена оперативная разработка сотрудниками УБОП ДП города Алматы. Задержан житель южной столицы, у которого по месту жительства изъят мефедрон и марихуана в особо крупном размере", — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.

В ходе дальнейших мероприятий в Алматинской области удалось пресечь деятельность нарколаборатории, где изъято свыше 600 литров и 100 кг различных прекурсоров, используемых в производстве синтетических наркотиков.

Таким образом не допущено изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.