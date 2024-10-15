Каналы незаконной миграции и подделку документов выявили в Туркестанской области

В Туркестанской области полиция пресекла каналы незаконной миграции и задержала девять разыскиваемых иностранцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками УБОП задержана группа лиц, оказывающих помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы, включая подделку документов.

Подозреваемыми оказались пять жителей Туркестанской области и Шымкента, двое из которых ранее имели судимости. Они помещены в ИВС.

Кроме того, установлены двое жителей Сарыагашского района, которые помогли гражданам соседнего государства пересечь границу. У задержанных иностранцев выявили грубые нарушения миграционного режима.