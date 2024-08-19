Канализационными отходами затопило Тобол
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В Костанайской области зловонная жижа затопила подвалы, придомовые участки и привокзальную площадь. Жители Тобола говорят, не выдержала канализация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В районном акимате пояснили, что столкнулись с природной стихией. Количество выпавших осадков в августе вдвое превысило месячную норму. Поднялись грунтовые воды, которые и подтопили подвалы нескольких многоэтажек, а также канализационные колодцы.
В акимате сообщили, произошло перенаполнение и без того изношенной канализационной системы. Коммунальщики и железнодорожники сейчас в авральном режиме откачивают воду, в том числе с привокзальной площади. Вывезли уже более 700 кубометров, сделали водоотвод.
Людей просят не паниковать, обещают скоро всё устранить. А масштабную реконструкцию канализации в Тоболе запланировали на следующий год.
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