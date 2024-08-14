Канал связи интернет-мошенников пресечен МВД
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Более тысячи sim-карт было изъято в ходе оперативных мероприятий по пресечению интернет-мошенничеств в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Большая часть из них были обнаружены в sim-боксах, которые позволяют мошенникам осуществлять звонки с любых точек мира по подложным номерам.
Операция была проведена сотрудниками центра по противодействию киберпреступности ДКП МВД и оперативниками столичного департамента полиции.
"Всего изъято 11 таких оборудований, а также ноутбуки, телефоны и модемы. Sim-боксы, внешне представленные как усилители звука, были обнаружены на съемных квартирах и в багажнике машины у одного из задержанных. В рамках начатого досудебного расследования предстоит выяснить происхождение изъятого оборудования и другие обстоятельства", – рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Между тем, интернет-мошенничества продолжают оставаться одним из самых распространенных видов преступности. Доверчивые граждане поддаются на уловки мошенников, которые чаще всего звонят из других стран.
Лучшая защита от таких преступных действий – незамедлительно прекращать разговоры сомнительного характера, не проходить по неизвестным ссылкам, не перечислять деньги, не убедившись в достоверности данных получателя. Самое главное помните, что правоохранительные органы не проводят никаких специальных операций по телефону, через WhatsApp или Telegram.
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