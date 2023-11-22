Канал сбыта гашиша пресекли в Астане
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В Астане полицейские задержали двоих мужчин, причастных к поставке и сбыту наркотических средств на территории столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские выявили 30-летнего мужчину, которого подозревали в причастности к поставке и сбыту наркотических средств на территории Астаны. При обыске у него обнаружили 10 килограммов гашиша.
Затем стражам порядка удалось выйти на след его подельника. Они остановили BMW, за рулём кторого находился 29-летний мужчина. У него полицейские изъяли свёрток с гашишем весом 205,90 грамма.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.
В настоящее время мужчины находятся под арестом.
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