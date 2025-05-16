Канал поставки синтетических наркотиков выявили в Астане
Задержаны два жителя Алматы.
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В столице Казахстана ликвидирован канал поставки синтетических наркотических веществ. Операцию провели сотрудники Управления по противодействию наркобизнесу при поддержке прокуратуры Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Задержаны два жителя Алматы, организовавшие нелегальное производство психотропных веществ в одной из квартир в микрорайона Достык.
Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы, использовавшиеся для изготовления наркотиков: химические реактивы, электроплиты, стеклянную и пластиковую тару, вакууматор, красители и другие компоненты. Кроме того, обнаружено свыше 5 килограммов готовых к распространению синтетических веществ.
Изготовление наркотиков осуществлялось методом "холодной варки" — опасной технологии, основанной на химических реакциях без применения высоких температур.
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