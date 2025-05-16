В столице Казахстана ликвидирован канал поставки синтетических наркотических веществ. Операцию провели сотрудники Управления по противодействию наркобизнесу при поддержке прокуратуры Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Задержаны два жителя Алматы, организовавшие нелегальное производство психотропных веществ в одной из квартир в микрорайона Достык.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы, использовавшиеся для изготовления наркотиков: химические реактивы, электроплиты, стеклянную и пластиковую тару, вакууматор, красители и другие компоненты. Кроме того, обнаружено свыше 5 килограммов готовых к распространению синтетических веществ.

Изготовление наркотиков осуществлялось методом "холодной варки" — опасной технологии, основанной на химических реакциях без применения высоких температур.