Канал поставки оружия в Алматы выявил КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Канал незаконного оборота оружия выявили в Алматы. Спецоперацию провели сотрудники КНБ. Задержаны организатор поставок и его пособники, передаёт BaigeNews.kz.

Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов.

"Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети", - отметили в КНБ.

Благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес ликвидирован. Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам.

Из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2 000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками).

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.