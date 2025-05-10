Канал наркоконтрабанды на миллионы долларов ликвидирован при участии КНБ Казахстана
Изъято свыше 10 кг метамфетамина.
Сегодня, 12:17
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Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
183Фото: КНБ РК
Канал поставки наркотиков из Центральной Азии в восточноазиатские страны удалось ликвидировать благодаря скоординированной спецоперации Комитета нацбезопасности Казахстана совместно с зарубежными партнёрами и правоохранительными органами, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу КНБ.
"В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2.4 млн долларов США", — говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, по данному факту уже начато досудебное расследование за рубежом. Ведомство подчёркивает, что работа по выявлению и перекрытию международных наркотрафиков будет продолжена.
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