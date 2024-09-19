Канадский инженер-ядерщик рассказала о влиянии строительства АЭС на экономику

Строительство атомной электростанции представляет собой значительное событие для экономики страны, влекущее за собой комплексные изменения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Подробнее о влиянии АЭС на экономику стран корреспонденту BaigeNews.kz рассказала канадский инженер-ядерщик Румина Велши.

В целом, по словам Румины Велши, ядерная энергетика успешно развивается в разных странах по всему миру, и некоторые из них способны служить образцом для других. Эти страны можно условно разделить на две категории: зрелые ядерные державы и новички, только начинающие свой путь в этой области.

"К первой группе относятся страны с давно разработанными ядерными программами, такие как Соединенные Штаты Америки, Франция, Канада, Россия. Я бы привела их в качестве примеров. Это страны, которые работают в ядерном секторе более 50 лет. Вторая категория - страны-новички, которые в настоящее время чрезвычайно успешно реализуют ядерные программы. И я бы привела Объединенные Арабские Эмираты в качестве примера в этой категории", - отметила Велши.

Инженер-ядерщик постаралась объяснить, что позволило этим странам добиться успеха.

"Если взглянуть на первую категорию, я думаю, что все начинается с очень смелого видения использования ядерной энергии в мирных целях, для обеспечения надежного энергоснабжения. И на протяжении многих лет эти страны фактически обладали собственными ядерными технологиями, которые были внедрены как в их собственных странах, так и за их пределами", - сказала инженер.

Другими причинами успеха являются сильный кадровый резерв, накопленный за прошедшие годы, сильная цепочка поставок, большая государственная поддержка, правильная политическая основа.

"На мой взгляд, очень важна сильная общественная поддержка ядерной энергетики, которая со временем усиливается, а также инфраструктура, которая позволяет этим ядерным объектам работать эффективно и, самое главное, безопасно. И поэтому во всех этих странах также есть очень зрелые, компетентные и сильные регулирующие органы в ядерной сфере", - отметила Румина Велши.

Краткосрочная перспектива: создание рабочих мест и развитие инфраструктуры

Как подчеркнула Румина Велши, на начальном этапе строительства АЭС происходит внушительное создание рабочих мест. В процессе реализации проекта могут быть задействованы тысячи работников, включая строителей, инженеров, технологов и специалистов различных направлений. В зависимости от масштабов проекта численность рабочей силы может достигать 10 000 человек, что приводит к значительному мультипликативному эффекту.

Работники, которые способны удовлетворить свои основные потребности, будут нуждаться в жилье, транспорте, еде, водоснабжении, медицинских услугах и прочих базовых жизненных условиях. Это стимулирует развитие инфраструктуры в регионе, что, в свою очередь, создаёт дополнительные рабочие места в смежных секторах – строительстве, коммунальных услугах, торговле и медикаментах.

Долгосрочная перспектива: устойчивое развитие и новые возможности

После завершения строительства и перехода к операционной деятельности АЭС выстраивается сложная цепочка поставок, необходимая для её функционирования. Это включает поставку оборудования, топлива, компонентов, а также услуги в области инженерии и техобслуживания. В результате создаются высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, что в свою очередь повышает уровень жизни населения.

К тому же, инвестиции в ядерные технологии способствуют развитию научно-исследовательских учреждений и университетов. Это ведёт к инновациям не только в сфере ядерной энергетики, но и в других областях.

"Например, на одном из наших ядерных объектов в настоящее время работает Институт ядерных инноваций, который внедряет инновации не только в ядерном секторе", - сказала инженер.

Стабильное, чистое и эффективное энергоснабжение, обеспечиваемое ядерными станциями, привлекает новые отрасли, такие как высокотехнологичные фирмы и центры обработки данных. Эти компании имеют высокий спрос на надежные источники энергии, что создает дополнительную экономическую активность и рабочие места.

"Например, у центров обработки данных, о которых все говорят, такой ненасытный аппетит к чистой, стабильной энергии. Поэтому АЭС – это не только ядерный проект. Это косвенные рабочие места, побочные отрасли, которые создают возможности для развития страны не только в плане удовлетворения ее собственных внутренних потребностей, но и в качестве международного игрока", - сказала эксперт.

Таким образом, строительство атомной электростанции может иметь значительное и многогранное влияние на экономику страны. От создания новых рабочих мест и развития инфраструктуры на начальных этапах до устойчивого роста и инновационных возможностей в долгосрочной перспективе - преимущества ядерной энергетики выходят далеко за рамки непосредственно электроснабжения.

Румина Велши отметила, что Казахстан, обладая мощной цепочкой поставок в атомной отрасли, может воспользоваться этими экономическими выгодами, чтобы укрепить свои позиции, как в плане внутренних потребностей, так и в качестве международного игрока на энергетической арене.