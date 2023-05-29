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Канада выиграла чемпионат мира-2023
В Финляндии завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.
Таким образом, сборная Германии взяла серебро, а сборная Латвии — бронзу.
Канадцы в 28-й раз стали победителями мировых первенств. По этому показателю национальная команда Канады обошла сборные России и СССР, которые на двоих 27 раз завоёвывали золотые медали.
По окончании матча президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф вручил кубок чемпионов мира капитану сборной Канады Тайлеру Тоффоли, который разделил радость победы со своей командой.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
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