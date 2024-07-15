Камыш загорелся близ села в Акмолинской области
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
76Фото: ДЧС Акмолинской области
Загорание камыша потушили в Коргалжынском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС региона, пожар произошёл в 30 километрах от села Ушсарт на площади два гектара.
"Угрозы населённым пунктам нет. Загорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Причина случившегося выясняется", - уточнили в ведомстве.
В тушении огня задействованы 11 человек и две единицы техники.
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