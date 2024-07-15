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Камыш загорелся близ села в Акмолинской области

Сегодня, 15:22
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Загорание камыша потушили в Коргалжынском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, пожар произошёл в 30 километрах от села Ушсарт на площади два гектара.

"Угрозы населённым пунктам нет. Загорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Причина случившегося выясняется", - уточнили в ведомстве. 

В тушении огня задействованы 11 человек и две единицы техники.

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