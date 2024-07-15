Камыш загорелся близ села в Акмолинской области

Загорание камыша потушили в Коргалжынском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, пожар произошёл в 30 километрах от села Ушсарт на площади два гектара.

"Угрозы населённым пунктам нет. Загорание ликвидировано в кратчайшие сроки. Причина случившегося выясняется", - уточнили в ведомстве.

В тушении огня задействованы 11 человек и две единицы техники.