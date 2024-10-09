Камыш полыхает на окраине Актобе

Камыш загорелся вдоль реки Сазда на окраине Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Кадрами с места происшествия поделились в МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.