Камыш полыхает на окраине Актобе
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
53Фото: МЧС РК
Камыш загорелся вдоль реки Сазда на окраине Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Кадрами с места происшествия поделились в МЧС.
В ведомстве уточнили, что информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.
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