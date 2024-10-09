  • 9 Октября, 16:35
  • BAIGENEWS

Камыш полыхает на окраине Актобе

Сегодня, 16:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
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Фото: МЧС РК

Камыш загорелся вдоль реки Сазда на окраине Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Кадрами с места происшествия поделились в МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.

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