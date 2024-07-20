Камыш и сухая трава вспыхнули в Астане

В столичном районе озера Талдыколь загорелись сухая трава и камыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная площадь пожара составила полторы тысячи квадратных метров.

"Загорание локализовано. Угрозы жителям не имеется. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

На месте происшествия ведётся работа по ликвидации пожара спасателями МЧС.