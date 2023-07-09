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Камыш горит в Атырауской области третьи сутки: спасатели сбросили уже 200 тонн воды
Для тушения пожара в Атырауской области спасатели использовали уже свыше 200 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Площадь горения удалось снизить до 28 гектаров. Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. Осуществлено 68 сбросов воды общим объёмом более 200 тонн. Спасатели продолжают работать на месте и тушить пожар.
Условия работ осложняются неблагоприятной погодой: температура воздуха достигает +40 градусов, а юго-восточный ветер дует со скоростью 10-14 метров в секунду.
В оперативных работах по ликвидации ЧС задействованы порядка 100 человек и 20 единиц техники подразделений МЧС по Атырауской области и ГПР "Акжайык".
Накануне сообщалось, что площадь охваченного огнём камыша удалось сократить до 40 гектаров.
Напомним, 7 июля запах гари в Атырау послужил причиной воздушной разведки на вертолёте, в результате было обнаружено пять очагов горения камыша на побережье Каспийского моря. Тогда общая площадь пожара составляла 10 гектаров. Сообщалось, что территория, где происходит горение, бесхозная — прибрежная территория. Направление ветра было в сторону моря, поэтому угрозы населённым пунктам нет. Утром 8 июля сообщили, что пламя охватило 50 гектаров тростниковой растительности, а к ликвидации огня привлекли авиацию.
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