Камыш горит на побережье Каспийского моря

Пожар начался на побережье Каспийского моря в Атырауской области. На заболоченной местности происходит тление тростниковой растительности на площади пять гектаров, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС региона уточнили, что ЧП произошло в 43 километрах от села Курмангазы и в 56 километрах от села Зинеден.

"Тушение затруднено заболоченной местностью и отсутствием автомобильных дорог. С вертолёта Ми-8 АО "Казавиаспас" осуществляются сбросы воды. Угрозы населённым пунктам нет. Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле", - сообщили в ведомстве.

Спасатели заявили, что информация в соцсетях о том, что в результате пожара в Атырауской области смог накрыл несколько регионов Российской Федераций не подтвердилась. Расстояние от места тления камыша до границы РФ составляет 150 километров.