Камыш горит на побережье Каспийского моря
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
219Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС локализовали горение камыша в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В Исатайском районе в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности происходит тление камышитовой растительности на предварительной площади семь гектаров", - сообщили в ведомстве.
Для тушения пожара задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас". Осуществлено 18 сбросов воды.
Силами МЧС проводится тушение в пешем порядке. Угрозы населённым пунктам нет.
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