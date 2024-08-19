  • 19 Августа, 22:36
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Камыш горит на побережье Каспийского моря

Сегодня, 18:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС локализовали горение камыша в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В Исатайском районе в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности происходит тление камышитовой растительности на предварительной площади семь гектаров", - сообщили в ведомстве.

Для тушения пожара задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас". Осуществлено 18 сбросов воды.

Силами МЧС проводится тушение в пешем порядке. Угрозы населённым пунктам нет.

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