Камыш горит на побережье Каспийского моря

Спасатели МЧС локализовали горение камыша в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В Исатайском районе в 20 километрах от села Жанбай на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности происходит тление камышитовой растительности на предварительной площади семь гектаров", - сообщили в ведомстве.