Камыш горит на границе Казахстана и Кыргызстана

Сегодня, 20:55

Сегодня, 20:55

Загорание камышитовой растительности произошло вблизи села Кенес Жамбылской области, вдоль государственной границы с Кыргызстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная площадь пожара - два гектара.

Для ликвидации огня на место горения прибыли силы и средства МЧС РК.