Камыш горит на границе Казахстана и Кыргызстана
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
89Фото: МЧС РК
Загорание камышитовой растительности произошло вблизи села Кенес Жамбылской области, вдоль государственной границы с Кыргызстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Предварительная площадь пожара - два гектара.
Для ликвидации огня на место горения прибыли силы и средства МЧС РК.
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