  • 4 Апреля, 21:15
  • BAIGENEWS

Камыш горит на границе Казахстана и Кыргызстана

Сегодня, 20:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
89
Фото: МЧС РК

Загорание камышитовой растительности произошло вблизи села Кенес Жамбылской области, вдоль государственной границы с Кыргызстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная площадь пожара - два гектара.

Для ликвидации огня на место горения прибыли силы и средства МЧС РК.

Самое читаемое

Наверх