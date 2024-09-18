Кампания по отстрелу сайгаков не нанесла никакого урона популяции - Нысанбаев

Министр экологии Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса рассказал о том, как прошла прошлогодняя кампания по изъятию сайгаков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Минэкологии напомнил, что регулирование численности сайгаков было решено постановлением Правительства Казахстана. Основанием послужило увеличение их численности и нанесение ущерба сельскому хозяйству.

"В прошлом году ущерб был озвучен, если память мне не изменяет, более 10 млрд тенге. Во всяком случае основание для отстрела было и научное обоснование для регулирования численности тоже мы получили. Там четко было указано количество и половозрастной состав", - сказал Нысанбаев.

Так, по словам министра, в 2023 году было изъято 42 тысячи голов. На сегодняшний день эти работы прекращены в соответствии с поручением Главы государства. При этом министр отметил, что популяция не пострадала от проведённой работы.

"Я вам скажу одно, кампания по отстрелу сайгаков не нанесла никакого урона популяции. Если мы из 21 тысячи голов в 2023 году сегодня имеем 4,1 миллиона, это говорит о том, что государство приняло беспрецедентные меры по сохранению поголовья данного дикого животного", – подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

Он отметил, что сейчас больше делается акцент на оказание помощи по охране сельскохозяйственных угодий. В особенности это касается Западно-Казахстанской области.

"Ни одно государство сегодня не имеет такое поголовье. О каком уроне имиджу можно говорить?! На сегодняшний день 99% всей мировой популяции сайгаков находится у нас в Казахстане. Репутационный урон не просчитывал, но скажу одно: ни одна ближайшая страна не имеет такого поголовья. Хотя когда-то мы имели меньше. Процентное соотношение относительно мировой популяции было намного ниже. Это благодаря тем усилиям, которые были приняты со стороны государства. Затрачено немало средств, организованы специализированные предприятия, было принято очень много мер законодательного характера. Если считать майский окот, то сегодня мы имеем поголовье более 4 миллионов. Из них 2,8 миллиона находится на территории Западно-Казахстанской области", – рассказал Ерлан Нысанбаев.

Мясо изъятых сайгаков было реализовано через мясокомбинаты четырёх регионов. Они обеспечили реализацию в розницу.