Камни против гололёда. После жалоб водителей в Караганде оштрафовали подрядчика

Фото: ekaraganda.kz

Жители Караганды жалуются, что дороги города в целях предотвращения гололёда посыпают песко-соляной смесью, в составе которой есть крупные камни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Автолюбители уже вторые сутки жалуются на то, что в лобовые стекла летят большие камни. В акимате Караганды сообщили, что была задержка реагентов, поэтому было принято решение посыпать дороги тем, что есть. Но вопрос с поставкой компания "Тазалык Эксперт" обещала решить.

Однако сегодня водители также жаловались, что дороги посыпают щебнем. Сотрудники административной полиции совместно с заместителем акима района имени Казыбек Би выехали на проверку подрядчика.

Проверяющие осмотрели качество противогололёдного материала. В результате руководителя компании "Тазалык Эксперт" оштрафовали на 15 МРП, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Руководитель ТОО "Тазалык Эксперт" привлечён к ответственности по статье 631 части 1 КРК об АП "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, иных требований, установленных законодательством РК в области дорожного движения".

Акимат района имени Казыбек Би выдал уведомление на устранение всех замечаний и нарушений, в том числе от подрядчика потребовали тщательное просеивание противогололёдного материала.