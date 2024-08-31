Камиля Досманова уступила в поединке за "бронзу" и завершила выступление на Парлимпиаде-2024
Сегодня, 01:02
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Сегодня, 01:02Сегодня, 01:02
107Фото: Мейіржан Амангелдиев
Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал mediaparis2024.
Ранее, в четвертьфинале, Камиля проиграла сербской спортсменке Марии Мицев со счетом 20:8. Однако в утешительном бою она одержала победу над Ирен Мар из Фиджи со счетом 12:6, что дало ей возможность бороться за бронзу.
Камиля выступала в категории К44 (до 57 кг) в пара таеквондо.
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