  • 31 Августа, 02:00
  • BAIGENEWS

Камиля Досманова уступила в поединке за "бронзу" и завершила выступление на Парлимпиаде-2024

Сегодня, 01:02
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Мейіржан Амангелдиев Сегодня, 01:02
Сегодня, 01:02
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Фото: Мейіржан Амангелдиев

Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал mediaparis2024.

Ранее, в четвертьфинале, Камиля проиграла сербской спортсменке Марии Мицев со счетом 20:8. Однако в утешительном бою она одержала победу над Ирен Мар из Фиджи со счетом 12:6, что дало ей возможность бороться за бронзу.

Камиля выступала в категории К44 (до 57 кг) в пара таеквондо.

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