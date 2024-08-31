Камиля Досманова уступила в поединке за "бронзу" и завершила выступление на Парлимпиаде-2024

Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал mediaparis2024.

Ранее, в четвертьфинале, Камиля проиграла сербской спортсменке Марии Мицев со счетом 20:8. Однако в утешительном бою она одержала победу над Ирен Мар из Фиджи со счетом 12:6, что дало ей возможность бороться за бронзу.

Камиля выступала в категории К44 (до 57 кг) в пара таеквондо.