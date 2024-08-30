Камиля Досманова сразится за "бронзу" Парлимпиады-2024
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
141Фото: Мейиржан Амангелдиев
Казахстанская паратаэквондистка Камиля Досманова поборется за бронзовую медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
В классе К44 (до 57 кг) Камиля Досмалова одержала победу в утешительном поединке, обыграв соперницу из Фиджи Ирен Мар со счетом 12:6. Теперь Камиля сразится за бронзовую медаль, бой состоится в 00:04 по времени Астаны.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Камиля встретилась с сербской спортсменкой Марией Мицев и уступила ей со счётом 0:5.
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