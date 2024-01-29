Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Чемпионат.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Слушания по делу юной российской фигуристки проходили 26-28 сентября и 9-10 ноября. Камила принимала в них участие онлайн.

"Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", — говорится в заявлении CAS.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года - на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу (фигуристка исполнила обе программы). Представители Валиевой настаивали, что запрещённое вещество - триметазидин, обнаруженное в её допинг-пробе, попало в её организм непреднамеренно.