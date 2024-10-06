Камила Маутова первой проголосовала на референдуме по АЭС в Сеуле
Сегодня, 04:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:31Сегодня, 04:31
107Фото: 24KZ
Камила Маутова стала первой казахстанкой, проголосовавшей сегодня в Сеуле на избирательном участке номер 390, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Камила находится в Южной Корее в служебной командировке.
"Я решила проголосовать, поскольку хочу выразить свою гражданскую позицию по вопросу строительств АЭС. Референдум - это способ учесть точку зрения каждого гражданина и обеспечить прозрачность принятия решения по данному вопросу", - сказала девушка.
Избирательный участок №390 открылся в 7:00 по местному времени (03:00 времени Астаны). Здесь работают 5 сотрудников избирательной комиссии. Работа на участке началась с государственного гимна.
Самое читаемое
- Массовая драка в Талгаре: видео задержания подозреваемых появилось в Сети
- Убили из-за банки пива - подробности о смерти подростка в драке рассказали родные
- Иностранца судят за убийство четырёх человек в ЗКО
- Сможет ли Бишимбаев выйти на свободу раньше срока - ответ Айжан Кульбаевой
- Ребёнок умер после операции в больнице Уральска