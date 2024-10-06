Камила Маутова первой проголосовала на референдуме по АЭС в Сеуле

Камила Маутова стала первой казахстанкой, проголосовавшей сегодня в Сеуле на избирательном участке номер 390, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Камила находится в Южной Корее в служебной командировке.

"Я решила проголосовать, поскольку хочу выразить свою гражданскую позицию по вопросу строительств АЭС. Референдум - это способ учесть точку зрения каждого гражданина и обеспечить прозрачность принятия решения по данному вопросу", - сказала девушка.

Избирательный участок №390 открылся в 7:00 по местному времени (03:00 времени Астаны). Здесь работают 5 сотрудников избирательной комиссии. Работа на участке началась с государственного гимна.