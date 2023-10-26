Камила Берликаш завоевала "серебро" на турнире Grand Slam в Абу-Даби

Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряным призёром турнира Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка - первая казахстанка, вышедшая в финал Grand Slam среди женщин по дзюдо.

В финале весовой категории свыше 78 килограммов спортсменка билась против Рошель Нуньес из Португалии. Схватка за золотую медаль завершилась досрочной победой соперницы.



"Серебро" Берликаш стало единственной наградой в команде Казахстана на Grand Slam. Ранее схватки за третье место проиграли Гусман Кыргызбаев и Данияр Шамшаев, уточнили в НОК.