Камила Берликаш завоевала "серебро" на турнире Grand Slam в Абу-Даби
26 Октября, 22:17
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26 Октября, 22:1726 Октября, 22:17
595Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанская дзюдоистка Камила Берликаш стала серебряным призёром турнира Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz.
Девушка - первая казахстанка, вышедшая в финал Grand Slam среди женщин по дзюдо.
В финале весовой категории свыше 78 килограммов спортсменка билась против Рошель Нуньес из Португалии. Схватка за золотую медаль завершилась досрочной победой соперницы.
"Серебро" Берликаш стало единственной наградой в команде Казахстана на Grand Slam. Ранее схватки за третье место проиграли Гусман Кыргызбаев и Данияр Шамшаев, уточнили в НОК.
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