Факт незаконного оборота наркотиков зафиксировали камеры уличного наблюдения в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"Инспектор Центра оперативного управления заметил во дворе многоэтажки подозрительных людей и отправил на место патрульных. Полицейские задержали 20-летнего мужчину, у которого в кармане нашли вещество растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом. По данному факту начато досудебное расследование. По закону за такие преступления грозит штраф в 80 МРП или лишение свободы до 7 лет", — сообщили в ДП ЗКО.

Напомним, что ранее в Казахстане ужесточили наказание за производство и сбыт наркотиков, но для "закладчиков" меры наказания смягчили.