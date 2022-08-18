Камеры в Нур-Султане начнут фиксировать плевки

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В Нур-Султане камеры видеонаблюдения начнут фиксировать плюющихся горожан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы. Пока фиксировать нарушения планируют среди автомобилистов.

Определять нарушителей будут по автомобильным номерам. Использовать для этого камеры видеонаблюдения предложили в городском маслихате. Депутаты также решили ужесточить наказание за плевки. По их мнению, эти меры позволят уменьшить в столице количество плюющихся на улицах.

"На улице и в общественных местах запрещено плеваться и мусорить. Нарушители привлекаются к ответственности - административному штрафу. Плевки на улице и в общественных местах не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий", - напомнили в акимате.

Жителей, ставших свидетелями таких правонарушений, депутаты попросили снимать эти факты на фото или видео, и обращаться в полицию.

"Только совместными усилиями можно содержать город в чистоте и проявить уважение к труду сотрудников коммунальных служб. Призываем горожан и гостей города соблюдать элементарные нормы культуры и поведения", - говорится в сообщении.

В начале августа предложение запретить плевки на улицах в Казахстане поддержала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Астанчанина арестовали на 10 суток за плевки в лифте.