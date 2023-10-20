Камеры "Сергек" могут появиться на автобусах в Караганде

В Караганде для борьбы с нарушителями ПДД на одном из городских автобусов в пилотном режиме установлена камера видеонаблюдения "Сергек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как отметили в полиции, в целях мониторинга потока автотранспорта, нарушающих ПДД на улицах города Караганды в пилотном проекте на одном маршрутном автобусе установлена камера видеонаблюдения "Сергек".

Штрафы за выявленные нарушения ПДД гражданам не придут, так как проект проходит в тестовом режиме.

Однако эта идея понравилась не всем жителям города. Сегодня появились первые публикации недовольных горожан в соцсетях.

"Я впервые вижу такое. Ни в одной стране мира не встречал подобного. У нас в Караганде достаточно камер, везде слежка теперь будет? А если проект сочтут удачным?! На всех автобусах установят такие камеры?", - написал блогер Денис Денски.