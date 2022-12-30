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Камеры "Сергек" хотят установить на трассах РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития рассматривает возможность использования аппаратно-программного комплекса "Сергек" для транспортного контроля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Согласно статистике, за последние четыре года в стране зарегистрировано около 55 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало более 60 тысяч человек и погибло более восьми тысяч человек. В свою очередь, с момента внедрения АПК "Сергек" на дорогах зафиксировано снижение смертности в ДТП более чем на 50 процентов, значительно снижена преступность в общественных местах, а также поступило около 50 миллиардов тенге в бюджет от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Основываясь на положительном результате внедрения АПК "Сергек", МИИР РК рассматривает возможность использования аппаратно-программного комплекса в целях автоматизации функций транспортного контроля", - говорится в сообщении.
В МИИР уточнили, что рассматривается вопрос о реализации пилотного проекта на участке трассы "Астана-Темиртау" для автоматической фото-видеофиксации правонарушения.
"Данный пилотный проект определит возможность достижения социального и экономического эффекта по обеспечению сохранности дорожного полотна путём автоматического выявления правонарушения со стороны весогабаритного автотранспорта, а также безопасности при регулярной/нерегулярной перевозке пассажиров и багажа, а также исключения человеческого фактора и коррупционных рисков при осуществлении транспортного контроля", - добавили в министерстве.
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