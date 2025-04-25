Камеры появятся в удалённых сёлах без электроэнергии и интернета
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Камеры Sergek смогут работать в самых удалённых уголках Казахстана, где нет доступа к городской электроэнергии и интернету, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь система использует солнечные панели, которые преобразуют солнечный свет в электрическую энергию, обеспечивая бесперебойную работу камер в условиях, где традиционная инфраструктура отсутствует.
Первый аппаратно-программный комплекс (АПК), функционирующий на альтернативном питании, уже был запущен в пилотном режиме в поселке Жайпак Алакольского района Жетысуской области. Установка такого решения стала необходимой, когда в отдалённой местности не было возможности подключиться к городской электросети.
Ранее, для работы камер в подобных местах использовались аккумуляторные батареи, которые приходилось менять ежедневно, что было не самым удобным вариантом, учитывая расстояние до ближайшего города. Теперь солнечные панели обеспечивают более стабильную и долговечную работу системы.
"Установка солнечных панелей для питания наших камер — это новый подход, который позволит нам обеспечить безопасность не только в крупных городах, но и на удалённых трассах и в маленьких сёлах, где нет подключения к электроэнергии", — сказал Дмитрий Колосов, директор по аппаратному обеспечению Sergek Group.
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