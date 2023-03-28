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Камеры на платных дорогах в Казахстане будут фиксировать скоростной режим
Камеры, установленные на платных участках дорог республиканского значения в Казахстане, будут использовать для контроля скоростного режима и фиксации нарушителей. Об этом на брифинге в СЦК заявил зампредседателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Амангельды Беков, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, вдоль трасс установлено 94 камеры. Пока подключены 33 из них.
"Камеры установлены для сбора платы. Теперь мы планируем использовать их для измерения скорости. Они будут передавать данные о скоростном режиме движущихся автомобилей. На трассе "Астана-Бурабай" камеры уже фиксируют превышение скорости, и поступают штрафы", - сказал Беков.
Превышение скорости - одно из основных нарушений правил дорожного движения и безопасности.
"Так как у нас много двухполосных дорог, машины выезжают на встречную полосу и попадают в аварию. Сейчас мы вместе с МВД занимаемся организацией работ всех 94 камер. Будут поставлены скоростемеры и камеры видеонаблюдения "Сергек", - уточнил Беков.
Камеры будут интегрированы с системой МВД.
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