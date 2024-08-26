Камеры для фиксации скорости самокатчиков хотят установить в Казахстане

В МВД рассматривают вопрос по установке автоматических систем фиксации скорости самокатчиков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета Административной полиции МВД РК Актоты Борановой, в текущем году по республике в ДТП с участием электросамокатов пострадали 82 человека, двое из них погибли от полученных травм. К административной ответственности были привлечены свыше 26 тысяч водителей электросамокатов.

Актоты Боранова напомнила, что в прошлом году были внесены изменения в нормативно-правовые акты. В правилах дорожного движения появилось понятие "электросамокаты".

"Водитель электросамоката должен двигаться по велополосе и велодорожке. Если таковые отсутствуют, то он должен передвигаться по тротуару или по краю проезжей части. Если ему нет 18 лет и нет любой категории водительского удостоверения, то он не может выезжать на проезжую часть. Соответственно он должен передвигаться по тротуару, не превышая скорость 6 километров в час. По проезжей части можно ездить со скоростью не более 25 километров в час. Для того, чтобы ездить по краю проезжей части, он должен иметь шлем и светоотражающий элемент. За нарушение указанной нормы предусмотрена административная ответственность", - сказала старший инспектор.

Спикер отметила, что после принятия закона об электросамокатах, местные исполнительные органы и шеринговые компании сразу приступили к реализации его норм. Акиматы обеспечили безопасную дорожную инфраструктуру, а шеринговые компании в свою очередь приняли все необходимые меры для безопасности. Они могут регулировать скорость самокатов. Ввели запрет на передачу электросамокаты детям.

"Однако родители берут в аренду самокат через своё мобильное устройство, регистрируются в приложении сами, но пользуются самокатами дети. Родители должны понимать ответственность за безопасность детей. Детям можно кататься в парковой зоне, на аллеях, где нет транспортных средств", - сказала Боранова.

Сейчас в МВД нашей страны рассматривается вопрос установки автоматических систем фиксации.