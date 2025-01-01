Казахстанский теннисист Александр Шевченко, занимающий 78-е место в рейтинге ATP, встретился с немцем Даниэлем Мазуром (254-е место) на турнире United Cup-2025 в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился победой Шевченко в трех сетах — 6:7, 6:2, 6:2. Очевидным фаворитом в этой игре считался теннисист из Казахстана.

Что касается других выступлений Александра Шевченко на United Cup, то он сыграл еще два одиночных матча: сначала в рамках противостояния Казахстана и Испании он разгромно проиграл Пабло Карреньо-Бусте (196-е место) — 2:6, 1:6, после чего в матчевой встрече с Грецией добился сенсационной победы над Стефаносом Циципасом (11-е место) — 6:4, 7:6.

Ранее Елена Рыбакина 6-е место в рейтинге WTA) одолела Лауру Зигмунд (80-е место) — 6:3, 6:1, таким образом Казахстан вышел в полуфинал турнира, победив его действующего чемпиона.