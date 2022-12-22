Камаз врезался в теплосети: в Караганде ликвидировали повреждение

Фото: пресс-службы акимата Караганды

В Караганде завершили ремонтные работы на тепловых сетях после крупной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу местного акимата.

"ТОО "Теплотранзит Караганда" совместно с ТЭЦ-1 в данный момент занимается восстановлением гидравлического режима. Через 2-2,5 часа температурный режим будет восстановлен", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром в районе ТЭЦ-1 грузовая машина снесла вертикальный П-образный компенсатор диаметром 1000 миллиметров. В результате ДТП Нижний город перевели на ухудшенный режим теплоснабжения, а потребителей частного сектора КСК, ОСИ и ПТ, попадающих в зону ухудшенного теплоснабжения, попросили отслеживать состояние подводящих тепловых сетей.