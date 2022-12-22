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  • Камаз врезался в теплосети: в Караганде ликвидировали повреждение
пресс-службы акимата Караганды Сегодня, 11:43
277
Сегодня, 11:43
277
Фото: пресс-службы акимата Караганды

Камаз врезался в теплосети: в Караганде ликвидировали повреждение

В Караганде завершили ремонтные работы на тепловых сетях после крупной аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу местного акимата.

"ТОО "Теплотранзит Караганда" совместно с ТЭЦ-1 в данный момент занимается восстановлением гидравлического режима. Через 2-2,5 часа температурный режим будет восстановлен", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром в районе ТЭЦ-1 грузовая машина снесла вертикальный П-образный компенсатор диаметром 1000 миллиметров. В результате ДТП Нижний город перевели на ухудшенный режим теплоснабжения, а потребителей частного сектора КСК, ОСИ и ПТ, попадающих в зону ухудшенного теплоснабжения, попросили отслеживать состояние подводящих тепловых сетей. 

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#ремонт #теплосети #ТЭЦ #отопление #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:43
277
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