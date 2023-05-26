"КамАЗ" сбил 10-летнюю девочку в Актобе

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Водитель автомашины "КамАЗ" наехал на 10-летнюю девочку в Актобе, ребенок выжил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"25 мая водитель автомашины "КамАЗ" в поселке Кирпичный совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка госпитализирована в центр охраны материнства и детства города Актобе", - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.