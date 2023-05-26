Лента новостей

inform.kz Сегодня, 07:49
171
Сегодня, 07:49
171
Фото: inform.kz

"КамАЗ" сбил 10-летнюю девочку в Актобе

Водитель автомашины "КамАЗ" наехал на 10-летнюю девочку в Актобе, ребенок выжил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"25 мая водитель автомашины "КамАЗ" в поселке Кирпичный совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка госпитализирована в центр охраны материнства и детства города Актобе", - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

С начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 42 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:49
171
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх